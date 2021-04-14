Prof. Dr. Pak: “Ramazan Kulluğu Hatırlatır”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘İftar Vakti’ ramazan programı başladı. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar’ın yaptığı programın ilk konuğu KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak oldu. Abdulhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Abdulhamid Han Camii Müezzini Ökkeş Aksu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Hacivat – Karagöz gölge oyunu da izleyiciyle buluşturuldu. Programın konuğu Prof. Dr. Zekeriya Pak ise oruç tutmanın mahiyeti, Ramazan ayında insan ilişkileri ve Ramazan’ın insanlara kattıkları gibi pek çok konuya değindi.

Oruç Ruhu Temizler

Düzenlenen programlar için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Zekeriya Pak, “Ramazan ayında oruç tutmanın mahiyeti, yalnızca aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. İstiğfar için, nefsi terbiye için bir vesiledir aynı zamanda. Bu kişiyi koruma altına alır. Tüm varlıkların içindeyken, nimetler henüz elimizdeyken bir şeye muhtaç olduğumuzu unuturuz. Hâlbuki o nimetlere dahi muhtacız, yemediğimiz zaman ekmeğe, içmediğimiz zaman suya muhtaç olduğumuzu anlarız. Tüm bunların yaratıcısı olması münasebetiyle en temelde bizler Allah’a muhtacız. Oruç insana bu muhtaçlığı hatırlatır, çünkü insan nisyan ile maluldür. İnsan eğer, ahlaki hedefini bir tarafa bırakır ve orucun yalnızca sıhhatle ilgili faydalarına odaklanırsa ruhun bulacağı sıhhati arka plana atmış olur. Zaten diyet yapan bir insan da yemek veya yememek eylemiyle sıhhatini pekâlâ temin edebilir. Orucun saydığımız bu ruhi, manevi fonksiyonlarının, hikmetlerinin kazanılması için, Hazreti Peygamber’in işaret ettiği doğrultuda tutulması icap eder” ifadelerini kullandı.