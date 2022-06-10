Ramada Plaza Türk ve Dünya Mutfağının En Özel Lezzetlerini Sunuyor
Kendinizi özel hissettirecek hoş ve keyifli bir konaklama tecrübesi yaşatan Ramada Plaza Kahramanmaraş, kusursuz servis, konfor ve maksimum hizmetle sizleri bekliyor…
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 15:40 10.06.2022, 17:25
Ramada Plaza beklentilerin de üzerinde hizmet verme hedefli konseptiyle konuklarına ayrıcalık tanıyor.
Muhteşem yemek ziyafetiyle damaklarda tat bırakan Ramada Plaza, özenle hazırlanmış yöresel lezzetler, dünya mutfağı, kahvaltı ve alakart restoranıyla misafirlerine hizmet veriyor.
Bu kapsamda Ramada Plaza’da konaklayan misafirler kendilerine sunulan yemek ziyafetini beğendiklerini dile getiriyor.
Ramada Plaza Kahramanmaraş aşçılarından Chef Ayşe Nazlı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “bizler Ramada Plaza ailesi olarak misafirlerimizi içtenliğimizle ağırlıyoruz, güler yüzümüz ile uğurluyoruz” diye konuştu.
Namaz Vakti 10 Haziran 2022
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|Güneş
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Puan Durumu
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|O
|P
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|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
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|38
|68
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|38
|65
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|38
|64
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|59
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|38
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|38
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|38
|34
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|38
|28
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31