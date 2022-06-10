Ramada Plaza Türk ve Dünya Mutfağının En Özel Lezzetlerini Sunuyor

Ramada Plaza beklentilerin de üzerinde hizmet verme hedefli konseptiyle konuklarına ayrıcalık tanıyor.

Muhteşem yemek ziyafetiyle damaklarda tat bırakan Ramada Plaza, özenle hazırlanmış yöresel lezzetler, dünya mutfağı, kahvaltı ve alakart restoranıyla misafirlerine hizmet veriyor.

Bu kapsamda Ramada Plaza’da konaklayan misafirler kendilerine sunulan yemek ziyafetini beğendiklerini dile getiriyor.

Ramada Plaza Kahramanmaraş aşçılarından Chef Ayşe Nazlı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “bizler Ramada Plaza ailesi olarak misafirlerimizi içtenliğimizle ağırlıyoruz, güler yüzümüz ile uğurluyoruz” diye konuştu.