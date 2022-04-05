Ramazan sofralarında baş köşede! Maraş çöreğine rağbet arttı
Osmanlı’dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen geleneksel lezzetlerden Maraş çöreği, Ramazan ayı için tezgahtaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2022, 15:53
Farklı renk ve lezzette üretilen çöreklere, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte rağbet arttı.
Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması.
Maraş çörekleri iftar ve sahurda tok tutması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
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