Ramazan sofralarında baş köşede! Maraş çöreğine rağbet arttı

Farklı renk ve lezzette üretilen çöreklere, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte rağbet arttı.

Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması.

Maraş çörekleri iftar ve sahurda tok tutması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.