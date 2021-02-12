Rektör Can, KSÜ'de SPARK Fonlarıyla Gerçekleştirilen Yatırımları Yerinde İnceledi

Savaştan etkilenen ülkelere eğitim ve girişimcilik alanlarında burs sağlayan, Hollanda merkezli bir kuruluş olup, Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPARK Vakfından sağlanan fonlarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlar Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite yöneticileri ve SPARK yetkililerince yerinde incelendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Spark Vakfı Türkiye Koordinatörü Halil Can Emre, SPARK Proje Sorumlusu Şafak Ceren ve KSÜ yöneticileri ile birlikte Kongre Merkezi, Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde SPARK projeleriyle tamamlanan yatırımları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

KSÜ’de 350 öğrencinin SPARK burslarından yararlandığını ifade eden Rektör Can, “Eğitim olanaklarının ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi alanlarında SPAR’la önemli işbirliklerimiz var. Projelerle sağlanan yatırımların en etkili şekilde kullanılması için titizlikle çalışıyoruz.” dedi.

Sağlanan desteklerle Kongre Merkezinde Kariyer Merkezi ve personel ofislerinin donanımlarını tamamladıklarını belirten Rektör Can, “Projelerden sağlanan fonlarla Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanemizin akıllı kütüphaneye dönüştürülmesi için gerekli sistem altyapısını kurarak, okuma salonlarının tefrişatını da tamamladık. Ayrıca üniversitemizin uzaktan eğitim kapasitesinin arttırılması için gerekli bilgi işlem altyapısını da güçlendirdik. Destek ve işbirlikleri için SPARK Vakfına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Spark Vakfı Türkiye Koordinatörü Halil Can Emre ise verilen desteklerin etkili ve verimli şekilde kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projelerin hayata geçirilmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

İncelemelerin ardından gerçekleştirilen toplantıda birlikte yürütülmesi planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.