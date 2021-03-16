Restoran ve kafeler yeniden açıldı
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve lokantalar normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 15:22 16.03.2021, 16:17
Yeniden işletmelerine kavuşan işletmeciler, büyük sevinç yaşarken vatandaşlar ise lokanta ve restoranlara yoğun ilgi gösteriyor.
Yıllardır lokantacılık yapan Zafer Ayranpınar müşterilerini özlediklerini dile getirirken pandemi tedbirlerine harfiyen uymaya devam ettiklerini söyledi.
Ayranpınar aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketinin de esnafa can suyu olduğunu sözlerine ekledi.
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