Sağlık Bakanlığından şehrimize 10 ambulans tahsis edildi

AK Parti hükümetleri döneminde tüm Türkiye’de atağa kalkan sağlık yatırımları yaşanılan pandemi süreci ile birlikte artarak devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığından Kahramannmaraş’a 10 adet daha ambulans tahsis edildi.

Devir teslim için gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İlçe Başkanları Mücahit Kara, Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve STK Temsilcileri katılım sağladı.

Törende Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler sağlık çalışanlarına araçların anahtarını teslim etti.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaptığı konuşmada sağlık çalışanların bu zor dönemdeki mücadelelerine değinerek onları tebrik etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada sağlık bakanlığına teşekkür ederek 10 aracın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.