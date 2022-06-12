Sağlık Sen'de Başkan Demirci, Güven Tazeledi!

Kentteki özel bir otelde gerçekleştirilen genel kurul ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, sağlık-sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Memur-Sen Kahramanmaraş İl temsilcisi Abdülaziz Aydın, Sağlık-Sen Kahramanmaraş şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, çevre illerin temsilcileri, yönetim kurulu ve üst kurulu belirleyecek olan delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.