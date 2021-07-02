'Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek'
Yeşilay tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da yaptığı "sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2021, 15:23 02.07.2021, 15:37
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, okul müdürleri ve yarışmada derece yapan öğrenciler katılım sağladı.
Törende açılış konuşması yapan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz bağımlılık konusunun önemine dikkat çekti.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise konuşmasında Yeşilay ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Törende 81 il genelinde düzenlenen yarışmada Kahramanmaraş’ta il genelinde derece yapan öğrencilere yetkililer tarafından ödülleri verildi.
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