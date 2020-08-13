Şahintepe Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Tamamlandı!
KASKİ Genel Müdürlüğü, Pazarcık İlçesi Şahintepe Mahallesinde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2020, 13:34 13.08.2020, 13:40
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Şahintepe mahallesinde içme suyu hatlarının ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve sıklıkla arızalar oluşması nedeniyle başlatılan proje kapsamında, mahallede 3.700 metre şebeke hattı ile 900 metre isale hattı olmak üzere toplam 4.600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenerek vatandaşlara yeniden kesintisiz içme suyu verilmesi sağlandı.
Mahalle Muhtarı Salman Keklik çalışmalarla ilgili şunları söyledi: ''Mahalle olarak içme suyu problemimiz vardı. Başvurumuzu yaptık. Hızlı bir şekilde programa alınarak çalışmalara başlanıldı. Şu anda hat çalışmalarımız tamamlandı ve evlerimizden su akmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.
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