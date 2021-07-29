Sanatçı Yusuf Güney Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nde sanatçı Yusuf Güney, konser verdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2021, 09:30 29.07.2021, 12:59
Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde şarkıcı Yusuf Güney, sahne aldı.
Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konsere Yusuf Güney hayranları büyük ilgi gösterdi.
Konserde Güney, çok sayıda eser seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.
Güney, zaman zaman sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çiçek takdim ettiği Yusuf Güney’i fahri hemşehri ilan edip, kendisiyle Mihriban şarkısını okudu.
Festivalde bugün akşam Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent sahne alacak.
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