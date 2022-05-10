Sanatseverlerin beğenisine sunuldu!
YediHilal'in düzenlediği "Sonsuzluk" adlı karma resim sergisi, yedi güzel adam edebiyat müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 13:26 10.05.2022, 14:53
Teknoloji Kampı'na giderken 27 Kasım 2021'de geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Kağan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Murat Can Kaya'nın anısına düzenlenen sergide 20 sanatçı 32 eseriyle yer aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, etkinliğe emek veren sanatçılara teşekkür etti.
YediHilal Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Üzeyir İleri, vefat eden 4 gencin adlarını ve hatıralarını yaşatmak için bu sergiyi hazırladıklarını belirtti.
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