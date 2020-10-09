Sarıçukur Yolu Asfaltlanacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi’nde Kazmabağları-Sarıçukur arasında ulaşım sağlayan yolda filler serim ve sıkıştırma çalışmalarına başladı. Ekipler 2 kilometre uzunluğundaki yolda filler dökümünün ardından sathi kaplama çalışmalarına başlayacak.