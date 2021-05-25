Sefer Aycan; Türkoğlu’ndaki gördüğümüz faaliyetlerden dolayı memnunuz
Bir dizi ziyaretler için Türkoğlu İlçesine giden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN, MHP Türkoğlu ilçe Başkanlığının ardından ilk olarak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 12:02
Türkoğlu Belediyesinin ilçedeki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Aycan, ardından; Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayarak, hemşerilerimizin iş istihdamında büyük rol oynayan Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
OSB Yönetim Kurulu Başkanımız aynı zamanda Belediye Başkanı Osman Okumuş, Milletvekilimize Türkoğlu OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Son olarak da, Nipaş teksitil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nohutlu ve ekibini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.
31°
açık
Namaz Vakti 25 Mayıs 2021
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü