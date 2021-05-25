Sefer Aycan; Türkoğlu’ndaki gördüğümüz faaliyetlerden dolayı memnunuz

Türkoğlu Belediyesinin ilçedeki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Aycan, ardından; Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayarak, hemşerilerimizin iş istihdamında büyük rol oynayan Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanımız aynı zamanda Belediye Başkanı Osman Okumuş, Milletvekilimize Türkoğlu OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Son olarak da, Nipaş teksitil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nohutlu ve ekibini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.