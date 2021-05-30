Şehidin 4 yaşındaki emaneti doğum gününde unutulmadı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube başkanlığı tarafından organize edilen programda; 25 Aralık 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahramanımız Hüseyin çam'ın 4 yaşına giren oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.

Doğum günü kutlamasına onikişubat kaymakamı Serkan Keçeli Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Duyğal ve Leyla Yenigül'de katıldı.

Şehidimizin Eşi Fulya Çam Şehidinin emanetini doğum gününde unutmayarak mutluluğuna ortak olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim dedi.