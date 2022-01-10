Şehir Meydan Kahramanmaraş’a çok yakışacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehir Meydan Projesi kapsamında yıkımına başlanan Özel İdare İş Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirilen projenin kent estetiği için önemli bir çalışma olacağını vurgulayan Başkan Güngör, “Burası Kahramanmaraş’ımızın tarihi dokusuyla bütünleşik, kardeş şehrimizin adını taşıyan Trabzon Caddesi’ne cephesi olan bir bölge. Yaklaşık 40 dönümlük bu alanda dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en saçma binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış, ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Öncelikle binanın civardaki tarihi adayı esas aldığımızda silueti bozması, bir diğeri de çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun

Çalışmalara ilişkin detayları da paylaşan Başkan Güngör, “Bu binanın yıkılmaması, restore edilip daha fonksiyonel hale getirilmesi noktasında da çalışmalar yaptık. Gördük ki, binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet ortaya çıkarıyor. Burada, kamuoyunda bilindiğinin aksine binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz. Şehir Meydan Projesi Kahramanmaraş’ımızın katma değerini yükseltecek. Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmede projemizi son aşamaya getirdik. Alanda meydan, iş yerleri ve bin 500 araçlık otopark yer alacak. Kısa süre içerisinde projemizi netleştireceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.