Şehirlerarası Otobüs Terminali Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan yapının iç mekânında kullanım ömrünü doldurmuş alanlar yenileniyor. Sürdürülen çalışmalarla 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber ve 1 adet sağlık kabini, Bebek Bakım Odası, Bay ve Bayan Mescit, Bay ve Bayan Abdestlik gibi bölümler inşa ediliyor.

Araç Girişi Çıkışları Düzenleniyor

Toplam 44 bin metrekare alana sahip terminalin dış mekânında ise alt ve üst yapı elemanları da bakıma alındı. Yenileme çalışmalarıyla, otobüs peronları, bekleme alanları ile araç manevra alanlarındaki zemin tamamen yenileniyor. Terminalde, peronların yerleşim alanları değişirken, deforme olmuş zeminde sıcak asfalt uygulaması da gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların yanı sıra dış mekânda yolcuların bekleme alanları da peyzaj uygulamalarıyla renklendiriliyor.



Modern Bir Görünüm Kazanacak

Çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin şehirlerarası ulaşımını sağlayan terminalimizde yenileme çalışmalarımız sürüyor. Otobüslerin girdiği noktadan, yolcularımızın bilet aldığı ve beklediği alanlara kadar tüm açık ve kapalı alanlar modern bir görünüme kavuşuyor. İç mekândaki bağımsız birimler büyük ölçüde tamamlandı. Terminalimizi, dekorasyon çalışmalarının ve çevre düzenleme uygulamalarının ardından kısa süre içinde yeniden hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.