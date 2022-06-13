Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi #Bilim Fuarı

Açılış kurdelesi TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kesildi.

Danışman öğretmenler koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından yıl boyunca büyük çabalar sarf edilerek hazırlanan birbirinden kıymetli projeler, fuarda görücüye çıktı.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yıl içerisinde hazırladıkları projeleri bilim fuarında sergilediklerini söyledi.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’te bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.