Şehri yeniden inşa ediyor!

Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe çığır açan çırağın inşaat Kahramanmaraşlı vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Şehrin doğusu ve batısında her kesime hitap edecek şekilde yeni inşaatlar yapan çırağın inşaat sektörde vazgeçilmez oldu.

Bölgede adından söz ettiren çırağın inşaat kampanya üzerine kampanya yapmaya devam ediyor.

Aksu habere özel açıklamalarda bulunan çırağın inşaat yönetim kurulu başkanı ali çırak her kesime hitap edecek şekilde daireler yaptıklarını belirterek şunları kaydetti.