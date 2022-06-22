banner86

banner85

“Şehrimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

2022 Yatırım Değerlendirme Toplantısı’nda ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Göreve geldiğimizde paydaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin eksiklerini tespit ettik ve bu noktada plan ve projelerimizi hazırladık. Şehrimizde üç yılda toplamda 1 Milyar TL civarında yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında ise şehrimize kazandıracağımız toplam yatırım bedelimiz 2 Milyar TL’nin üzerinde. Şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 11:42
“Şehrimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yer aldı. Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde hayata geçirilen ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin Başkan Güngör, “Toplantımızın şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yüksek Bir Koordinasyonla Çalışıyoruz

Yatırım Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak Büyükşehir Belediyemizin mali yapısını, insan kaynaklarını ve proje yönetimini disipline ettik. Bu süreçte de paydaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin eksiklerini tespit ettik ve bu noktada plan ve projelerimizi hazırladık. Şehrimizin ihtiyaçlarını bir öncelik sırasına göre belirledik. Tabi her zaman ifade ettiğimiz gibi ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Bizler bu sınırlı kaynaklarla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şehrimizde üç yılda toplamda 1 Milyar TL civarında yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında ise şehrimize kazandıracağımız toplam yatırım bedelimiz 2 Milyar TL’nin üzerinde. Şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçelerimizin Altyapısını Komple Yenileyeceğiz

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çok ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Başta Onikişubat ve Dulkadiroğlu olmak üzere birçok ilçemizin altyapısının komple yenilenmesi gerekiyor. İlçelerimizin altyapısını yenileme için çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik ve bu noktada AB Fonu’ndan yarısı hibe yarısı da çok uzun vadeli kredi olmak üzere 100 Milyon Euro finansman sağladık. Altyapı yenileme çalışmalarımıza da derhal başladık. Sağladığımız bu finansman sayesinde ilçelerimizin altyapısını komple yenileyeceğiz. Çalışmalarımızla ilçelerimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandıracağız. İlçelerimizin altyapısını yenileyerek şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkı sağlayacağız” dedi.

İlçelerimizin Asfalt İhtiyacını Karşılayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “İlçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve paydaşlarımızla bir araya gelerek ilçelerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde asfalt ihtiyacı olan yollarımız var. Buraları tespit ettik ve bir öncelik sırası belirledik. Belirlediğimiz bu sıra doğrultusunda yol yenileme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Asfalt kapasitemizi artırmak için toplamda 50 Milyon TL’lik yatırımla asfalt plentimizi ve ekipmanlarımızı yeniledik. Şehrimize yeni asfalt üretim tesisi kazandırdık. Son teknoloji asfalt üretim tesisimiz sayesinde yıllık asfalt üretimimizi üç katına çıkardık ve asfalt kalitesini de artırdık. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalar neticesinde şehir merkezimizin ve ilçelerimizin asfalt ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağız” cümleleriyle noktaladı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31