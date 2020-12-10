Şehrimizin Birikimi Dünyaya Duyurulacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’nadahil olması hedefiyle yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafındanUnesco Yaratıcı Şehirler Ağı ve yapılacak başvuruyailişkin çalışmaları tanıtım amaçlı bir toplantı düzenlendi. Kültürpark’ta gerçekleştirilen programa STK yöneticileri, yayınevi sahipleri, yazar ve şairler katıldı.

Şehrin Desteği Önemli

Süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Bu projeye dahil olmamız, şehrimizin asırlardır biriktirdiği edebi birikimin dünyaya duyurulması adına çok önemli. Dünyanın pek çok kenti, kendi kültürel birikimini bu süreçle katma değere dönüştürebildi. Kahramanmaraş, edebiyatta ekoller oluşturabilecek öncü yazarlara sahip. Yazarlarımızın, şairlerimizin, yayınevlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu sürecin bir parçası olduğunu biliyoruz. UNESCO hedefine sizlerin, şehrin desteği çok önemli. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde neticelendireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.