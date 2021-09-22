Serdar Ortaç Kervanhan’a geliyor!
Alpedo Kervan Lezzet Grubu, Serdar Ortaç'ı konuk etmeye hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 16:56 22.09.2021, 18:14
Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek olan Serdar Ortaç, Cumartesi günü saat 16.30'da Kervanhan’a konuk olacak.
Sedar Ortaç’ın ziyaretiyle ilgili bilgi veren Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu; "Sanatçı Serdar Ortaç beyefendiyi Kahramanmaraş’ımızda ağırlayacak olmanın sevincini yaşıyoruz.
Kahramanmaraş’ımızın evrensel lezzeti Alpedo Maraş Dondurmamızı Serdar Ortaç beye ikram edeceğiz" dedi.
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