Seyir terası çalışmaları tamamlanıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yenileme ve bakım çalışmaları yapılan Seyir Terası’nda son aşamaya gelindi. Çalışmalarla, otopark kapasitesi artan, yeni yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılan tesis, iç ve dış mekânıyla yeni bir görünüme kavuşuyor. Tesisin pandeminin seyrine ve kısıtlılık kararlarına bağlı olarak hizmete açılacağı ifade ediliyor.

Yeni Bir Görünüme Kavuştu

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrin panoramik manzarasına hâkim ve doğayla iç içe olan sosyal tesisimizin iç ve dış mekânında başlattığımız yenileme çalışmalarımız bitmek üzere. Tesisimiz yaptığımız çalışmaların akabinde yeni bir görünüme kavuştu. İnşallah, pandemi sürecinin atlatılmasıyla beraber bu tesisimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadeleri kullanıldı.