Sezon açıldı aman dikkat! Kahramanmaraşlı vatandaşlara önemli uyarı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada çıkan yangınların %90’nu insan kaynaklı olduğunu belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2020, 13:28 10.06.2020, 14:00
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, konuşmasının devamında “insansız yangın kulelerimiz mangal dumanında bile harekete geçip onu görüyor insansız yangın kuleleri sayesinde yangın oranımız yarı yarıya düştü” dedi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, geçen yıl Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te meydana gelen 160 yangında yaklaşık 580 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek vatandaşların daha dikkatli olmasını söyledi.
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