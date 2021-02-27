Sivrisinekle etkin mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte il genelinde sivrisinek üreme alanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvasit uygulamaları gerçekleştiriyor. Ekipler, sivrisineklerin oluşumunun önlenmesine yönelik olarak süs ve sulama havuzları, bataklık, yapım aşamasındaki inşaatların bodrumları, foseptik, rögar, yağmur suyu kanalları ile kontrolsüz her türlü su birikintisinde larva oluşumunu engelleyici larvasit işlemi uyguluyor.

Çevre Sağlığı Açısından Önemli

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Vektörle mücadelemiz, henüz oluşum aşamasındayken başlıyor. ‘Larvasit’ olarak isimlendirilen uygulamalarımız, popülasyon yoğunluğu kontrol edilemeyen sivrisinek türlerinin oluşum sürecindeyken azaltan en etkili yöntemlerden birisidir. Dolayısıyla bu uygulamamızla bahar ve yaz mevsiminde daha az kimyasal kullanımı ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların engellenmesi sağlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.