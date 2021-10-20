SPARK Burslarından Faydalanan Öğrenciler Film Gösterimi Etkinliğinde bir araya geldi

Film gösterimi öncesinde SPARK Vakfı Türkiye Koordinatörü Halil Can Emre ve SPARK Strateji Geliştirme Uzmanı Bart Fonteyne üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı Rektörlük Makamında ziyaret ettiler.

Görüşmede yeni dönem işbirlikleri, planlanan projeler ve öğrencilere yönelik yeni destekler masaya yatırıldı.

Eğitim olanaklarının ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi alanlarında üniversite olarak SPARK’la önemli işbirlikleri yürüttüklerini hatırlatan Rektör Can, yeni projelerle bu işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Spark Vakfı Türkiye Koordinatörü Halil Can Emre ise SPARK proje ve burs faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde katkı sunan KSÜ yönetimine teşekkür etti.

Görüşmede KSÜ Öğrenci işleri Daire Başkanı Enver Orhan ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı da hazır bulundu.

Rektörlük Makamındaki görüşmenin ardından SPARK Vakfından burs desteği alan öğrencileri Kongre Merkezinde gerçekleştirilen film gösteriminde bir araya geldi.

Film gösterimi öncesi öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Sizler bizim misafirlerimizsiniz. Sizlerin huzur ve güven içerisinde bir eğitim almanız bizim için önemli. Burada kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerinizin kalkınmasına katkı sağlamanız en büyük hedefimiz.” diye konuştu.

Program film gösterimi ve ardından gerçekleştirilen ikramlarla son buldu.