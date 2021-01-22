Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig 18. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak
24 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu
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|2. Fenerbahçe
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|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12