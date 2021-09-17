Takı sektörünün kalbi burada atıyor
Kahramanmaraş’ta 5 binden kişiye istihdam sağlayan kuyumcu kent, faaliyetlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 16:22 17.09.2021, 17:41
İstanbul’dan sonra takı üretiminde ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’ta kuyumcu atölyelerinin bir araya geldiği 107 bin metrekarelik kapalı alana sahip Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin resmi açılışı geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreniyle gerçekleşti.
360 iş yerinin faaliyet gösterdiği 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sitede kuyumcu atölyelerinden Showromlara birçok iş yerleri hizmet sunuyor.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sitenin hizmete girmesiyle beraber teknoloji ve sanatı birleştirerek Kahramanmaraş’tan direkt dünyaya altın ve mücevher ihracatı başlatacaklarını söyledi.
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