Tarhananın ünü sınırları aştı! 17 ülkeye ihraç

Türkiye’nin birçok yerine gönderilen tarhana Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, yılda ortalama 30 bin ton üretim yapılarak 7 milyon lira gelir elde ediliyor.

Dövme, yoğurt ve kekikten elde edilen tarhana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu’ya ihracatı yapılıyor.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan aksu haber’e yaptığı açıklamada yurt dışında ciddi bir talebin olduğuna dikkat çekti.