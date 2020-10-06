Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu Aksu Haber mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu!
Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu: ''Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasının ardından haritalar, önemli ölçüde değişecek '' dedi.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 16:24 06.10.2020, 19:43
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Konuşmasının devamında Türkiye’nin turancılık hedefine de değinen Karabekiroğlu, ‘Büyük Türkiye Yoluna Karabağ’dan Çıkacağız’ ifadelerine yer verdi.
Akdeniz’deki gündemi de değerlendiren Karabekiroğlu, Türkiye’nin sahada operasyonel galibiyeti, savaşı artık jimnastik haline getirdi şeklinde konuştu.
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