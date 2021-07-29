Tarihi Kapalı Çarşı en yoğun zamanlarını yaşıyor!

Geçen yıl türkiye’ye gelemeyen gurbetçiler bu yıl gelir gelmez ilk olarak tarihiyle yıllara meydan okuyan kapalı çarşıya ziyaret gerçekleştirdi.

Kapalı çarşıya yapılan akın ise esnafın yüzünü güldürdü.

Tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi kapalı çarşıda alışveriş yapan gurbetçiler tarihi kapalı çarşıya duydukları özlemi ve hasreti Aksu Haber’e değerlendirdi.