Tarihi Kapalı Çarşıda cephe çalışmaları devam ediyor!
Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan, tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesini yenileme çalışması büyük oranda tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 15:32 20.12.2021, 16:21
Tarihi dokunun gün yüzüne çıkması için kapalı çarşının demokrasi meydanına bakan cephesinde restorasyon çalışması başlatan büyükşehir belediyesi, dış cephedeki 18 iş yerinde revize çalışmalarını tamamlamak üzere bölge esnafı ve vatandaşlarda yapılan çalışmayla iş yerlerinin tarihi ve hoş bir görüntüye kavuştuğunu söylüyor.
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