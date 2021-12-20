Tarihi Kapalı Çarşıda cephe çalışmaları devam ediyor!

Tarihi dokunun gün yüzüne çıkması için kapalı çarşının demokrasi meydanına bakan cephesinde restorasyon çalışması başlatan büyükşehir belediyesi, dış cephedeki 18 iş yerinde revize çalışmalarını tamamlamak üzere bölge esnafı ve vatandaşlarda yapılan çalışmayla iş yerlerinin tarihi ve hoş bir görüntüye kavuştuğunu söylüyor.