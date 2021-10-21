Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesini yenileme çalışması devam ediyor!

Çarşının ticari varlığını geliştirmesi ve tarihi özelliğini koruması adına daha önce iç kısmını restore eden ve 98 dükkanı daha cazip hale getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda başladığı dış cephedeki 18 iş yerinde revize çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler cephelerde yenileme ve onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürürken, Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların ve esnafları tehlike altına atmamak için tüm tedbirler alınıyor

Meydandaki görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak proje aynı zamanda bölgedeki turizm faaliyetlerinin de artış göstermesine olanak sağlayacak.

Yaklaşık 9 milyonluk yatırımla hayata geçirilen proje ile bölgedeki iş yerlerinin cephesi tamamen yenilenecek.