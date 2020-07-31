Tatlılar ve şekerler MADO şubelerinde müşterilerini bekliyor!

MADO’nun eşsiz lezzetleri ise tüm MADO şubelerinde siz değerli Kahramanmaraş halkının hizmetinde.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur “tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.