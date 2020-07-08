Tavernaküler’in 4’üncü sayısı çıktı!

Kahramanmaraş Mimarlar Odasının yayın organı olan Yunancada lokanta, Latincede yemekhane anlamına gelen Taverna ile Fransızca da Yerli halka özgü anlamına gelen Verneküler isminin birleşerek ortaya çıktığı Tevarnaküler (Şehrin Mutfağındakiler) isimli Bülteni okuyucusuyla buluştu. Birbirinden önemli konu ve konuklarının yer aldığı bültende, çevre, şehircilik, mevzuat, eski yapılar ve ülkeye damga vurmuş mimarlarla ilgili bilgiler ve şehre katkı yapmış isimlerin röportajları yer aldı.

Bültenin editör yazısını Mimar Dilara Yönder Baltacı yaptı. Bültenin Mimarlar Odası adına sahipliğini yapan Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ise yeni mezun olan meslektaşlarının istihdam konusuna dikkat çekerek mimarlara gereken önemin verilmesini istedi.

Kentin kültürel yönden önemli yapı taşlarından olan Konaklardan Dedeoğlu Konağının da mimari açıdan ele alındığı bültende Afşin-Elbistan termik santralinin çevreye verdiği zarar Mimar Nilüfer Güzel tarafından kaleme alındı. Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ali Üzüm ‘Mimarlığın Devlet ve Toplumdaki Yansıması’ isimli makalesi ile konuya açıklık getirdi.

Tavernaküler Bültende yer alan konu başlıklarının bazıları ise şöyle;

Yüksek Mimar Dilek Zülkadiroğlu; Mimarlık ve Mevzuat,

Mimar Betül Kayserili; Mimarlığın tanımı ve kentsel dönüşüm,

Mimar Seda Dal, Bir Yapı Bir Mimar konusuyla Cengiz Bektaş’ın hayatı ve sanatı,

Şehre katkı yapmış isimlerden eski Belediye ve Milletvekili Ali Sezal ile röportaj,

HBU Solar Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutop, Fotovoltaik Mimarlık konusuyla geleceğe bakış,

Asırlardır yaşayan mahallelerin isimlerini nereden aldığıyla ilgili bilgiler.

Tavernaküler nedir?

Bültenin ismi olan “Tavernaküler” iki farklı kelimenin “taverna” ve “vernaküler” kelimelerinin harmanlanması ile ortaya çıkmıştır. Taverna kelimesi köken olarak Yunanca lokanta sözcüğünden alıntıdır. Latince olarak ise taverna han yolculuğunda hizmet eden yemekhane anlamına gelmektedir ve mimari ir mekanı temsil etmektedir. Verneküler kelimesi Fransızca kökenli olup, yerli halka özgü olan anlamına gelmektedir. Mimarların işi tasarımı herkesin anlayacağı şekilde temsil etmektedir. Bunu sadece çizimle değil, kavramlarla da oynayarak yapabiliriz. Bu bağlamda sineztesi olayını bu şekilde kelimelerle yapmak, bültenimize isim verirken de başvurduğumuz bir yöntem oldu. Bültenin ismini bu şekilde şehrin mutfağındakiler “TAVERNAKÜLER” olmasına karar verdi.