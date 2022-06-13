TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’ten Aksu Haber’e özel açıklamalar!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Ak Parti Onikişubat Belediye Başkanı Mücahit Kara Onikişubat kırsalındaki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2022, 12:37 13.06.2022, 17:41
Programda başkan Güvenç, Ziyaret edilen şahin kayası mahallesi, suçatı mahallesi, tekir mahallesi, ılıca mahallesi ve çevre mahallelerin Muhtar ve vatandaşlarının sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek gerekli notlarını aldı.
Program sonunda Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “dünyadaki bu çok ağır krize rağmen, Türkiye hükümetiyle, belediyeleriyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor” dedi.
Ak Parti Onikişubat Belediye Başkanı Mücahit Kara’da, “bulduğumuz her fırsatta hemşerilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz”” ifadelerini kullandı.
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