TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Gündem Özel’e konuk oldu

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Aksu TV Ekranlarında Gündem Özel Programının konuğu oldu.

KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 16:27 24.09.2021, 16:35
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Gündem Özel’e konuk oldu

Milletvekili Güvenç muhalefetin erken seçim çağrısına tepki gösterdi.

Öğrenci yurtlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Güvenç şunları söyledi.

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