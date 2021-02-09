TCMB Başkanı Ağbal'dan fiyat istikrarı açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ekonomistlerle düzenlenen toplantıda konuştu.



Ağbal, “Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.



2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla yüzde 5 hedefi elde edilene kadar korunacağına dikkat çeken Ağbal şu mesajları verdi:EKON



“Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız.

TL tasarrufları özendirilecek



Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır.”