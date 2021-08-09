Tek taraflı meydana gelen ölümlü trafik kazası
Elbistan İlçesi İncecik mahallesinde ölümlü trafik kazası
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 14:41 09.08.2021, 14:49
Elbistan İlçesi İncecik mahallesinde 09.08.2021 günü saat 09.00 sıralarında N.Y.(E-45) isimli şahıs 46 AAZ 011 plakalı aracı ile seyir halindeyken keskin virajı alamayarak gidiş istikametine göre yolun sağ tarafına takla atmak suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.
Kazada yaralanan araç şoförü N.Y.(E-45) isimli şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak EX olmuştur. Elbistan Nöb C.Savcısının bilgi verilerek adli tahkikata başlanılmıştır. Otopsi için K.Maraş Adli Tıp Kurumuna gönderilecektir.
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