Tek taraflı yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası
Kahramanmaraş/Elbistan/ İkizpınar/ Elbistan-Malatya karayolunda kaza....
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 19:22
Kahramanmaraş/Elbistan/ İkizpınar/ Elbistan-Malatya karayolunun 20.km'sinde Latif K.İ isimli şahsın sevk ve idaresindeki 46 E 0080 plakalı otomobili ile Malatya İli istikametinden Elbistan İlçesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.
Meydana gelen kazada, araç şoförü olan Latif K. (61-E) Elbistan EÜAŞ'ta memur isimli şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Nejla K. (55-K) isimli şahıslar hafif şekilde yaralanmıştır.
Yaralı şahıslar ambulans ile #Elbistan #Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.
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