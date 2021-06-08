Tekke’de önemli mesafeler alınıyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ile Tekke Kentsel Dönüşümü kapsamında Saçaklızade ve Kurtlar bölgesinde inşa edilen konut projelerini inceledi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Milletvekili İmran Kılıç’ın da hazır bulunduğu programda yatırımlara ilişkin bilgileri aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Saçaklızade’de inşa edilen konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Şehir O Bölgede Büyüyecek

Ziyaret ve incelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin doğusu ve batısındaimara müsait alanlarımız daraldı. Önsen bölgesini bu ihtiyacımıza cevap verebilecek bir alan olarak değerlendiriyoruz.Bölgemizde 60 bine yakın hemşerimiz yaşıyor. Bir o kadar da Önsen civar muhitlerle irtibatlı hemşehrimiz şehir içinde ikamet ediyor.Dolayısıyla şehir planlamacılığı noktasında Önsen bölgesi bizim için önemli. Özellikle bu mahallemizden şehir içi ulaşımın temini noktasında ciddi bir ulaşım yatırımını hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Önsen Projesi Hayata Geçti

Başkan Güngör bölgeye ulaşım sağlayacak yeni yol ve toplu konut yatırımlarına ilişkin: “Ağcalı Kavşağı ve Önsen arasında inşasına başladığımız köprü ve bağlantı yollarıyla güzergah yarı yarıya kısalacak. Tekke Kentsel Dönüşümü projemiz ifade ettiğimiz üzere iki etaptan oluşuyor. İlk etapta bin ikinci etapta 2 bin konut olmak üzere dönüşüm süreci gerçekleşecek. Kurtlar ve Saçaklızade Toplu Konutları da Yusuflar Mahallesinde ikamet eden hemşehrilerimize bir seçenek olarak sunuluyor. Kentsel dönüşüm için vatandaşlarımız arzu ederlerse yapılan kıymet takdirini nakit olarak alabiliyor. Ya da yerinde dönüşüm ya da rezerv bölge konutları için tercih kullanılabiliyor. İnşallah, öncü olarak tamamladığımız 100 konutluk projemizi kısa süre içinde hak sahibi hemşehrilerimize teslim etmeye başlayacağız. Biz bu projelerin uzun soluklu şehir planlamacılığına uygun, tarihi mimariyi ve geleneksel yapıyı muhafaza eden görüntülere sahip olması arzusundayız” değerlendirmelerinde bulundu.

Şehrin Her Köşesi Yatırım Sahası

Kurtlar ziyareti sonrası açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise, “Başkanımızın da ifade ettiği gibi sabahtan akşama kadar Kahramanmaraş şantiyelerini dolaştık ama daha bitiremedik. Bu kentin her tarafından yatırım fışkırıyor. İlk hedefimiz sene sonuna kadar birinci etap yerinde dönüşüm projelerine başlamış olmak. Şehir an itibariyle büyük bir şantiye alanı; hem cephe

sağlıklaştırma işleri var hem de rezerv konut işleri var. Üstelik bunlar yalnızca kentsel dönüşümü ilgilendiren kısımlar. Biz bu gelişmeleri kendi adımıza gurur vesilesi olarak görüyoruz. Burada bakanlıkların ve yerel yönetimlerin işbirliği diğer şehirlere de örnek teşkil etmeli. Bu yıl içerisinde Yusuflar Mahallemizdeki dönüşüm ciddi bir aşama kaydedecektir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ise program sonrası, “Başkanımız önemli işlere imza atıyor. Toplu Konut İdaremiz olarak koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Kendisine ve tüm değerli ekibine teşekkürlerimiz sunarım” dedi. AK Parti Milletvekili İmran Kılıç da yaptığı açıklamada: “Ortak akıl ve kanaatler güzel sonuçlar oluşturuyor. Başkanımızın bu süreçte çok büyük gayretleri oldu. Gerek kurduğu koordinasyon, gerekse şehir planlamacılığı noktasında Kahramanmaraş başka bir yöne doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.