Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Ulaşım Yatırımları Programı içerisinde yer alan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi’nde çalışmalar başladı.

İhale süreci tamamlanan proje kapsamında bölgeye 350 metre uzunluğunda yeni servis bağlantı yolları ve 56 metre uzunluğunda çift şeritli tünel kazandırılacak.

Kent merkezinde trafik sorununu önemli bir ölçüde azaltacak olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi kapsamında başlayacak çalışmalara ilişkin alınan kararlar doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesinin kesişim noktasında bulunan kavşağın güney yaklaşım istikametinin 18 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapalı