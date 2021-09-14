Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış dersini Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can verdi

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış dersine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Dekan Yardımcıları, akademik ve idari personel ile dönem 1 öğrencileri katıldı.

Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılının ilk dersini veren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, şehrimizin güzellikleri ve öğrencilere sağladığı olanaklardan bahsederek, ‘sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi’ anlayışıyla 29 yıldır eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında şehrimize öncülük eden KSÜ’nün mevcut durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Tıp Fakültesinde verilen eğitimin kalitesinin artırılması için gerekli akademik kadro, fiziki ve teknolojik altyapı ve diğer destek unsurlarına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını belirten Rektör Can, çağın ihtiyaçları doğrultusunda doğan ihtiyaçların karşılanması için de gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bütün dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınıyla mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Rektör Can, “bu mücadelede en büyük görev sağlık çalışanlarına düşüyor. Salgının ilk gününden itibaren özveriyle mücadele eden sağlık emekçilerine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin belirlediği tedbirlere uyarak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Sizler de geleceğin doktorları olarak tedbirlere uyma ve aşılanma noktasında topluma model olacaksınız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere disiplinli bir şekilde çalışarak alanlarının gerektirdiği donanımlara haiz bireyler olarak öğrencilik dönemini başarıyla bitirmeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Can, “Sizler geleceğin hekim adaylarısınız. İnsan sağlığıyla ilgili en küçük hata ağır sonuçlara sebep olabilir, yalnızca iyi not almak için değil öğrenmek için çalışın.” ifadelerini kullandı.

Akademik başarının yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde bulunmanın da bireysel gelişime önemli katkılarının olduğuna dikkat çeken Rektör Can, öğrencilere öğrenci topluluklarının içerisinde aktif görevler almaları tavsiyesinde bulundu.

2021-2022 Akademik Yılının hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasını tamamlayan Rektör Can, öğrencilere sağlık ve başarı dolu bir yıl diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu da kısa bir konuşma gerçekleştirerek Tıp Fakültesinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler verdi. Dekan Bekerecioğlu, Tıp Fakültesinin akredite olması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Sizler inşallah akredite bir Tıp Fakültesinden mezun olacaksınız.” dedi.