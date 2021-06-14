Tiyatro okulu ilk oyunla perdeleri açıyor
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, 4 yeni oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.
İlk gösterimi yapılacak gülmece türündeki Bir Evlenme Teklifi – Ayı, 15 Haziran Salı günü (yarın), Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sahne Maraş tiyatro okulu meyvelerini vermeye başlıyor. Oyuncu adayları tarafından uzun süredir provaları yapılan 4 yeni oyun Haziran ayı içinde seyirci karşısına çıkacak. Yetişkin ve çocuk oyunlarının da yer aldığı tiyatro takviminde, ilk gösterim gülmece türündeki “Bir Evlenme Teklifi - Ayı” oyunuyla ücretsiz olarak sahnelenecek. Toplumcu gerçekçi Rus yazar Çehov tarafından kaleme alınan oyun, insanın kendine has yapısını gülünç bir dille anlatıyor. 15 Haziran Salı günü (yarın) 19.30’da Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro oyunu, Sahne Maraş’ın genç yetenekleri tarafından kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak.
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