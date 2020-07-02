Topçalı'da içme suyu şebeke hattı çalışmaları başladı!
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Topçalı Mahallesinde içme suyu şebeke hattı çalışması başlattı. Çalışmalarla mahallenin içme suyu şebekesinin düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2020, 13:53 02.07.2020, 14:02
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör liderliğinde il genelinde çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Topçalı Mahallesinde 6000 metre şebeke hattı yapıyor. Mahallede ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken, yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu şebekesi oluşturuluyor.
Çalışmalar kapsamında 1000 metre hat döşemesi tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar şebeke çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
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