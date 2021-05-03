Trafik güvenliği sağlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi 9. Sokak’ta konumları sebebiyle trafik geçişlerinde sorun oluşturan iki yapı kamulaştırılarak yıkıldı. Ardından bölgede gerçekleştirilecek çalışmayla yıkımı yapılan alanlar artere dahil edilecek. Hafriyat sevkiyatının ardından asfalt çalışması yapılacak alanda trafik akışı daha emniyetli hale getiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Arterlerimizde trafik emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Yaya ve araç geçişlerindeki olası trafik sorunlarının engellenmesi için öncelik sırasına aldığımız bölgelerde çalışmalarımız sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.