TRT Belgesel’in sevilen yapımlarından biri olan "Ailenin Yeni Üyesi" Kahramanmaraş'ta!

Reshad “Ailenin Yeni Üyesi” adlı programıyla çıktığı yola Türkiye turunda Kahramanmaraş ile devam etti.

Göksun’un Güldağı Köyü’nde yaşayan ailenin evine konuk olan Ailenin Yeni Üyesi Reshad, Kahramanmaraş’ın kültürel özelliklerini tüm dünyaya izlettirdi.

Reshad Kahramanmaraş’ı “Kurtuluş Savaşı’nda bu topraklarda verilen onurlu mücadele ve vatanı uğruna canı pahasına savaşan erkekler ve kadınlar. Sadece tarihi ile değil doğası ve tertemiz havasıyla da insanı etkileyen çok özel bir şehir. Burada tamamen organik besleneceğime ve oksijen depolayacağıma eminim.” sözleri ile anlattı.