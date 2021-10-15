TÜGVA'lı gençler sabah namazında buluştu
TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliği’nin organize ettiği sabah namazı buluşmaları bu kez Zekeriya Tanrıverdi Camisinde gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 13:56 15.10.2021, 16:44
Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliğinin ‘haydi gençler sabah namazında buluşalım projesi kapsamında onikişubat ilçesinde gençler bir araya gelerek, sabah namazını kıldı.
Her ayı farklı bir camide buluşarak sabah namazlarını kılan gençler, sonrasında çorba içiyor.
Buluşma ile öğrencilere sabah namazını camide kılma alışkanlığını edindirmek hedefleniyor.
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