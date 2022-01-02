TÜGVA Yedikuyular kayak merkezinde sucuk ekmek etkinliği düzenledi!

Tügvalı Gençler Burada Gönüllerince Eğlenerek Keyifli Vakit Geçirdiler.

Karın Ve Sucuk Ekmeğin Tadını Çıkaran Gençler Mutlu Olduklarını Söyleyerek Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İlettiler.

Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Yaptığı Açıklamada Yılın İlk Gününde Geleceğin Teminatı Olan Gençlerle Bir Araya Gelmekten Mutlu Olduklarını Söyledi.