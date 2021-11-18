Tüneldeki trafik terörü emniyetten kaçamadı!

Geçtiğimiz hafta sonu saat 18:40 sularında Kahramanmaraş-Göksun Tünelleri’nde motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Plakası, kaskı, koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören haber ekibimiz ise o anları kamerayla saniye saniye kaydetti. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görüldü. ‘Kahramanmaraş’ta trafik terörü tünellerde kol geziyor’ başlığıyla servis ettiğimiz habere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri duyarsız kalmadı. Plakası olmayan motosiklet ve sürücüsünü detaylı bir şekilde takibe alan ekipler, şahsı tespit etti. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edildi.