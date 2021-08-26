Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu
Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi Dulkadiroğlu’nda 1500 kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 15:22 26.08.2021, 19:58
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, ulu camii önünde bulunan alanda Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram ederek, ağızları tatlandırdı.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi yönetimi ve gönüllüleri Ulu Camii önünde yer alan meydanda Kahramanmaraşlı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, aşure dağıtımını şube kadın kolları ve gönüllülerinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
1500 kişiye aşure ikram ettiklerini aktaran Şerefoğlu, "Bu etkinlik için katkı koyan herkese, özellikle bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.
Muhabir: Gökhan Çalı
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 26 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü