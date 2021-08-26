Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, ulu camii önünde bulunan alanda Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram ederek, ağızları tatlandırdı.



Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi yönetimi ve gönüllüleri Ulu Camii önünde yer alan meydanda Kahramanmaraşlı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.





Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, aşure dağıtımını şube kadın kolları ve gönüllülerinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

1500 kişiye aşure ikram ettiklerini aktaran Şerefoğlu, "Bu etkinlik için katkı koyan herkese, özellikle bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı